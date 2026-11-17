Una donna di 61 anni è stata uccisa nel tardo pomeriggio di martedì a Bossico, in provincia di Bergamo. A quanto si apprende il marito della vittima, un 63enne, ha allertato i carabinieri sostenendo di aver soffocato la moglie. L’uomo si è consegnato in maniera spontanea. Sul posto anche il 118 che ha tentato, senza riuscirci, a rianimare la donna. La coppia era convivente, entrambi cittadini italiani. Al momento, non risultano interventi precedenti per liti in famiglia o denunce sporte dalla 61enne. Sul posto anche il Pm.