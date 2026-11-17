Una nuova mailbombing alle scuole italiane lunedì, la terza nel giro di una settimana, con minacce che passano dall’ordigno pronto a esplodere a presunte sostenze tossiche in cibo e bevande della mensa. Quello che, nell’ottica del caos organizzato dei cyber criminali, doveva essere un lunedì di ansia e confusione, è invece la prima prova della direttiva voluta dal Viminale solo qualche giorno prima, il 13 novembre. Così, quando la e-mail firmata ‘M.A.’ arriva a circa un centinaio di scuole italiane, dirigenti e personale segue quanto stabilito dal ministero dell’Interno: niente evacuazione se la minaccia arriva da un messaggio “manifestamente seriale”. Le caratteristiche sono le stesse anche questa volta: un identico testo inviato dallo stesso autore con la tecnica del mailbombing.

Doppia minaccia: una bomba e sostanze tossiche nella mensa

Nella e-mail la minaccia è doppia: una bomba che esploderà i “40 minuti” e la “miscela tossica” mescolata al cibo in mensa. “Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro”, si legge nel testo. “Inoltre – prosegue la e-mail -, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al c e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza”. “L’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada. Buona fortuna. M.A”, conclude il messaggio che si chiude con le iniziali di ‘Mikhail Andropov’, già firmatario delle precedenti e-mail di minacce. La direttiva del Viminale, inviata ai prefetti, trova così la sua prima applicazione e il nuovo messaggio che ha “carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari” viene considerato inattendibile evitando così evacuazioni in larga scala, come avvenuto martedì 10 novembre e in misura minore il giorno successivo.