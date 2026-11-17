Un 34enne della provincia di Bari avrebbe contattato un bambino di 9 anni di Termini Imerese (Palermo) su TikTok e WhatsApp parlando di videogiochi, poi avrebbe avanzato richieste di foto intime. L’uomo è stato arrestato. Nei giorni scorsi, al termine di una articolata attività investigativa svolta dalla polizia di Termini Imerese, il gip ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del 34enne, residente nella provincia di Bari, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata e continuata, posta in essere attraverso l’utilizzo di social network e applicazioni di messaggistica, ai danni di un bambino di età inferiore ai 10 anni. L’esecuzione della misura cautelare è stata affidata, per competenza territoriale, al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari della polizia di Stato, che curerà anche i successivi sviluppi investigativi.

L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla madre del bambino, che aveva scoperto l’esistenza di contatti intrattenuti dal figlio con un soggetto adulto attraverso alcune piattaforme social e applicazioni di messaggistica. Secondo la contestazione provvisoria formulata nell’ambito del procedimento, l‘uomo avrebbe inizialmente contattato il bambino attraverso TikTok e WhatsApp, fingendo di condividerne alcuni interessi, anche legati al mondo dei videogiochi, così da instaurare progressivamente con lui un rapporto di confidenza. Nel corso delle successive comunicazioni, l’indagato avrebbe inviato al minore proprie immagini sessualmente esplicite e lo avrebbe poi indotto, in più occasioni, a trasmettere fotografie intime, anche prospettandogli conseguenze negative sul piano delle relazioni sociali qualora non avesse assecondato le sue richieste. Le condotte contestate sarebbero quindi avvenute interamente online e senza alcun contatto fisico tra l’indagato e il bambino, circostanza che rende la vicenda particolarmente significativa anche sotto il profilo della prevenzione dei pericoli connessi all’utilizzo non controllato di smartphone, social network e applicazioni di messaggistica da parte dei più piccoli.

Le indagini hanno consentito di identificare l’indagato, facendo emergere un quadro investigativo più ampio rispetto al singolo episodio dal quale aveva avuto origine l’indagine. L’uomo sarebbe infatti risultato abitualmente attivo, soprattutto nelle ore serali e notturne, su canali e gruppi online a contenuto pornografico, all’interno dei quali avrebbe ricercato interlocutori con cui avviare conversazioni private, manifestando uno specifico interesse per materiale pedopornografico riguardante minori e proponendone lo scambio.Le risultanze investigative avrebbero quindi evidenziato una condotta non episodica, ma caratterizzata dal reiterato utilizzo di social network, chat e canali online per ricercare interlocutori e contenuti sessuali riguardanti minori.Particolarmente significativo, sotto il profilo cautelare, è che tali condotte risultavano ancora attuali durante lo svolgimento delle indagini, circostanza che ha fatto emergere un concreto pericolo di reiterazione.Il gip ha disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.