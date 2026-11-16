Strage Via D’Amelio, De Gennaro indagato per depistaggio

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio in relazione alla stage di via D’Amelio del luglio 1992 e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, morto nell’attentato di Cosa Nostra insieme a cinque agenti della scorta. Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros avevano eseguito sei perquisizioni in provincia di Roma, coinvolgendo anche altre cinque persone. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, De Gennaro si sarebbe adoperato, attraverso due collaboratori, per impedire al pentito Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati. Avrebbe inoltre utilizzato una funzionaria del Dis per occultare documenti relativi all’arresto di Contorno nel 1989, quando dirigeva il Nucleo centrale anticrimine.

La Procura chiede i domiciliari per De Gennaro, il gip rigetta

La Procura di Caltanissetta aveva avanzato richieste di misura degli arresti domiciliari – in relazione all’età degli indagati – per l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, Francesco Pacetto e Salvatore Contorno; della misura della custodia cautelare in carcere per Donatella Peruzzi e della misura interdittiva della sospensione dalle funzioni per Massimo Caricelli. Tuttavia, il 12 novembre, il Gip ha rigettato la richiesta. Per questo motivo, la Procura ha depositato atto di appello, in relazione al quale oggi il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha notificato provvedimento di fissazione dell’udienza agli interessati.

Le ipotesi di accusa a carico di De Gennaro

I reati contestati riguardano essenzialmente due fattispecie: il depistaggio “dichiarativo” in concorso fra De Gennaro, Franco Pacetto – suo storico collaboratore – e Massimo Carnicelli – addetto alla sua tutela – “per avere indotto Salvatore Contoro, storico esponente mafioso ed ex collaboratore di giustizia, a non rendere dichiarazioni” alla procura e il depistaggio “materiale” in concorso tra Giovanni De Gennaro, Donatella Peruzzi (funzionario in servizio al DIS) e Massimo Carnicelli, i quali, “all’indomani di un serie di perquisizioni che, nel settembre del 2023, avevano riguardato i familiari di Arnaldo La Barbera, avevano occultato documentazione sia cartacea che informatica, spostandola dal luogo in cui si trovava, e segnatamente affidandone parte al marito della Peruzzi”. Dalle ulteriori indagini è, inoltre, emerso che “De Gennaro e la Peruzzi hanno successivamente distrutto altra documentazione in loro possesso, fatta eccezione per gli articoli stampa o altri documenti di scarso rilievo”.In relazione al depistaggio “materiale”, il GIP “ha ritenuto che l’ipotesi di delitto in esame sussisterebbe solo nel caso in cui fosse provato che l’occultamento e la successiva distruzione di documentazione fossero riferibili alla sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino (e quindi con esclusione della eventuale riferibilità dei documenti stessi al ritorno del Contorno a Palermo, all’anonimo del Corvo, alle stragi del 92, nel senso più ampio, e al ‘depistaggio Scarantino’; tutti fatti, tuttavia, indicati nell’incolpazione provvisoria)”. In conclusione, “si rimane in attesa della pronunzia del Tribunale del Riesame”.