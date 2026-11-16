Oltre la metà dei senzatetto ha problemi di salute, tra gli stranieri il 31% non accede alle cure

È quanto emerge dal focus Istat. Per il 31,7% i problemi economici sono l’evento scatenante

Oltre la metà dei senzatetto (54,2%) dichiara di avere problemi di salute e l’accesso ai servizi sanitari è molto diverso a seconda della cittadinanza: circa l’80,0% delle persone nate in Italia possiede la tessera sanitaria, contro il 40,6% di chi è nato all’estero. Tra questi ultimi, il 31,0% non ha alcun documento utile per accedere alle prestazioni sanitarie, l’utilizzo per queste persone si limita dunque ai servizi sanitari emergenziali. È quanto emerge dal focus Istat sulle persone senza fissa dimora nei 14 Comuni Centro di Area Metropolitana (CCAM1) promossa e coordinata dall’Istat, in collaborazione con fio.PSD-ETS (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora).

Per il 31,7% dei senzatetto i problemi economici sono l’evento scatenante

Il 31,7% dei senzatetto indica i problemi economici (spesso legati alla mancanza di lavoro) come evento scatenante della propria condizione di senza dimora. Il 26,2% menziona, invece, la precarietà abitativa (sfratto o difficoltà a trovare un alloggio), il 23,4% la rottura dei legami familiari. Secondo quanto emerso, quattro persone su dieci indicano più eventi (il 31,9% ne cita due e l’8,4% tre o più), mostrando come tale condizione si leghi spesso a una serie di eventi concomitanti o sequenziali.

Il 24,7% dei senzatetto dorme in strada o in struttura da oltre 6 anni

Circa un quarto dei senzatetto (24,7%) dorme in strada o in una struttura di accoglienza notturna da oltre sei anni, quota che sale al 27,2% tra i nati in Italia; circa la metà (47,6%) vive questa condizione da non più di due anni, senza differenze rilevanti tra i nati in Italia o all’estero. Secondo lo studio, il 31,7, % degli ospiti delle strutture emergenziali non ha mai dormito in strada; si tratta soprattutto di madri con figli, di donne vittime di violenza, di persone uscite dal carcere o dalle strutture di accoglienza per persone migranti.

Il 37,7% dei senzatetto non ha mangiato almeno una volta al giorno in un anno

Per il 9,1% delle persone intervistate la condizione di senza dimora si associa all’isolamento sociale, che comporta anche una maggiore difficoltà a consumare i pasti regolarmente, tanto che il 37,7% dei senzatetto isolati dichiara di non esser riuscito a mangiare almeno una volta nel corso dell’ultimo anno.