Nuovo allarme bomba nelle scuole, applicata la direttiva del Viminale: no evacuazioni

Nuova mailbombing di minacce alle scuole italiane: sarebbero circa un centinaio gli istituti a cui sarebbe arrivata la email, identica e partita con invio massiccio, in cui si parlerebbe di un nuovo allarme bomba. Al momento, secondo quanto si apprende, è stata applicata la direttiva del Viminale, per cui non ci sono state evacuazioni.

Minacce di ordigni e miscela tossica in mensa

La minaccia di una bomba che esploderà in “40 minuti” e quella della presenza di una “miscela tossica” nel cibo della mensa. Sono queste le intimidazioni contenute nella nuova mail a firma di “M.A.”, iniziali che ricordano il nome di Mikhail Andropov, già firmatario delle precedenti mail minatorie.

“Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro”, si legge nel testo del messaggio. “Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza”. “L’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada. Buona fortuna. M.A”, conclude il messaggio.