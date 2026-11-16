Ai microfoni di “Storie di sera“, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, interviene l’avvocato Piercarlo Collivignarelli, che torna sul delitto di Garlasco. Il legale, che aveva parlato dell’esistenza di due persone in possesso di informazioni sulla scoperta del corpo di Chiara Poggi, ha aggiunto: “Una persona si è presentata nel mio studio. Uno dei due è un ufficiale, non può non sapere”.