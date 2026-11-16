92enne ucciso durante una truffa a Milano, restano in carcere i due indagati

Restano in carcere i due giovani di 22 e 19 anni, di origine egiziana, fermati nella notte fra il 13 e il 14 novembre perché ritenuti responsabili della morte di un anziano di 92 anni, lo scorso 27 ottobre, nella sua abitazione in zona Porta Romana a Milano. La gip di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha convalidato il fermo e disposto il carcere per entrambi. L’uomo era stato ritrovato a terra e trasportato in gravi condizioni nell’Ospedale Policlinico di Milano, dove poi era deceduto l’indomani. Dalle indagini era emerso che, nel corso di un tentativo di truffa con la tecnica del “finto carabiniere”, mentre uno degli indagati avrebbe avuto il ruolo di “palo”, il correo si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziano aggredendolo con violenza e impossessandosi di gioielli e altri oggetti di valore.

Per la gip “fondato il pericolo di fuga”

Per la gip è “fondato” il pericolo di fuga perché oltre alla gravità dei fatti che vengono contestati ai due vanno considerati “la marcata mobilità territoriale degli indagati, già dimostrata dagli spostamenti tra diverse province e dal viaggio a Napoli effettuato a poche ore” dall’omicidio del 92enne, la “precarietà della loro situazione abitativa” e la “posizione amministrativa sul territorio nazionale, essendo i relativi titoli di soggiorno sospesi e al vaglio dell’Ufficio Immigrazione”. Durante una conversazione captata la sera del 13 novembre, uno dei due indagati uscito dagli Uffici di Polizia, ha affermato che non sarebbe rimasto “neanche un minuto in questo Paese”, mentre l’altro avea prospettato la possibilità di lasciare l’Italia, “dopo essersi consultati con un avvocato”. “Espressioni non isolate – evidenzia la gip – ma inserite in un dialogo interamente rivolto a verificare la consistenza degli elementi raccolti, concordare una versione difensiva, occultare o eliminare possibili fonti di prova e trovare il modo di assicurarsi l’impunità”. Sussiste, inoltre, anche il pericolo di reiterazione del reato soprattutto “in datto di soggetti particolarmente vulnerabili”.