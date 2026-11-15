Verbania, fuggono all’alt della polizia e cadono in dirupo: morto un 29enne

Drammatico finale domenica mattina in località Bei, a Domodossola (Verbania), durante un inseguimento delle forze dell’ordine a due giovani in fuga da un posto di controllo. L’allarme al 118 è scattato alle 10.05. Un 24enne è stato trovato a terra con diversi traumi, soccorso in codice verde e trasportato in ambulanza all’ospedale di Domodossola. Il secondo giovane, 29 anni, è precipitato in un dirupo per circa 200 metri: sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino, e dopo lunghe operazioni di ricerca e localizzazione, è stato raggiunto e ne è stato constatato il decesso. I due giovani stavano fuggendo a piedi in una zona impervia, nei boschi, caratterizzata da terreno sconnesso e improvvisi salti di roccia.