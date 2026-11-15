Province, ecco quali sono quelle con la migliore e la peggiore qualità della vita

Bolzano prima in classifica per qualità della vita, ultima Taranto. E’ quanto emerso dall’indagine ItaliaOggi – Ital Communications 2026. Il divario tra le province del Centro-Nord e quelle del Sud e delle Isole resta evidente. La conferma arriva dalla 28ª edizione della ricerca, realizzata con l’Università Sapienza di Roma. Livello generale buono o accettabile in 60 province su 107. Bolzano, Milano e Bologna conquistano il podio della 28esima edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Rispetto alla classifica dello scorso anno si registra un cambio al vertice, con Bolzano che si distingue per le performance in ambito economico, ambientale e turistico e sale al primo posto scalzando Milano, che scende al secondo, mentre Bologna si conferma stabile sul terzo gradino. La coda della classifica è invece occupata dal Meridione, con l’ultimo posto che spetta a Taranto (107ª), in discesa di 6 posizioni, preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª). Caltanissetta lascia l’ultimo posto in classifica, risalendo di tre posizioni fino alla 104ª. Tra i movimenti più significativi, il record assoluto di crescita spetta a Belluno (31ª) protagonista di un balzo in avanti di 29 posizioni rispetto al 2025. Le altre province in forte ascesa che sono riuscite a guadagnare almeno dieci posizioni sono Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, a cui si aggiunge l’ottimo trend di Rimini (6ª), che scala 6 posizioni. Al contrario, mostrano una evidente flessione Monza e della Brianza (9ª), Ascoli Piceno, che scende fino al ventunesimo posto, Lucca (-18 posizioni), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12) e Udine (-10), con Sassari che scende nel gruppo delle città con qualità della vita insufficiente. L’indagine si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e, infine, turismo, intrattenimento e cultura, che hanno permesso di indagare in maniera approfondita i diversi aspetti relativi alla qualità della vita a livello locale. Le 107 province italiane sono state classificate in 5 cluster: Mediterraneo (28), Francigena (18), Padania (20), Adriatico (32), Metropoli (9). È stato così possibile avere un quadro più specifico delle realtà territoriali. La qualità della vita nel 2026 è risultata buona o accettabile in 60 province su 107. Si tratta di un valore identico a quello registrato lo scorso anno, che evidenzia una sostanziale stabilità a livello nazionale nel numero di realtà che riescono a mantenere uno standard di vivibilità medio-alto.

Si conferma il divario tra il Centronord e il Sud

La ricerca evidenzia anche per il 2026 una netta spaccatura geografica nel Paese, tra il Centro-Nord e l’Italia meridionale e insulare, tanto che la prima provincia del Sud a comparire in graduatoria è Isernia (67° posto), mentre l’ultima del Nord è Alessandria (72°). Lo studio, inoltre, conferma la presenza di significative aree di disagio sociale e personale, prevalentemente dislocate nel Mezzogiorno.Il Nord-Est si attesta come l’area trainante del Paese, con tutte le sue 22 province che si posizionano nei primi due gruppi di testa (qualità della vita buona e accettabile). Il Nord-Ovest segue a breve distanza con 19 province su 25 inserite nelle fasce alte, mentre l’Italia centrale dimostra una solida stabilità posizionando 18 province su 22 nei gruppi 1 e 2. Un risultato trainato dall’eccellenza di Firenze (7°) e dalla tenuta di Roma (30ª posizione). A figurare nei due gruppi di coda risultano in prevalenza province dell’Italia meridionale e insulare, 37 come lo scorso anno. L’Aquila, che scende dal 56° al 61° posto, apre il gruppo 3 legato a una qualità della vita scarsa. Nel gruppo 4 (qualità insufficiente), le 21 province che occupano il fondo della classifica generale, fino a Taranto che chiude la classifica, appartengono tutte all’Italia meridionale e insulare.