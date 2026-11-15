Palermo, in casa 3 kg di cocaina e arsenale clandestino: arrestato 59enne

Un 59enne palermitano è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e possesso abusivo di munizioni, dopo che i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, supportati dai cinofili di Palermo Villagrazia, durante una perquisizione domiciliare hanno trovato una busta contenente tre confezioni di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 3 chilogrammi e diverse armi. Il blitz è scattato nel quartiere Sperone, dopo che i militari, nel corso di specifici servizi di osservazione e appostamento, avevano notato un insolito viavai di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo, incensurato.