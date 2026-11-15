Mantova, scende dall’auto dopo diverbio e viene investito: 36enne muore a Serravalle a Po

Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sulla statale 482 nella frazione Libiola di Serravalle a Po, in provincia di Mantova. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera. La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma sembrerebbe che il 36enne, di origini moldave, sia sceso dall’Audi A4 che guidava dopo un diverbio stradale avuto con il conducente di un altra vettura. Una volta sceso dal veicolo sarebbe stato investito da un’altra auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Sul posto il personale del 118 ha tentato invano la rianimazione dell’uomo, diagnosticando poi il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.