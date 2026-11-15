Madre e figlia avvelenate a Pietracatella, sentito un tecnico dell’Istituto Agrario di Riccia

Le audizioni nell’ambito delle indagini sulla morte di Antonella di Ielsi e Sara Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella, vanno avanti. L’ultimo ad essere stato ascoltato ieri, in Questura a Campobasso, come persona informata sui fatti, è stato un tecnico di laboratorio dell’Istituto Agrario di Riccia, residente a Pietracatella e marito di un’amica storica di Gianni Di Vita, rispettivamente marito e padre delle due vittime.

Il tecnico lavora in una delle scuole perquisite

L’uomo è arrivato negli uffici della Squadra Mobile di via Tiberio intorno alle 11 a bordo di un’auto della Polizia e ne è uscito poco dopo le 12.20. Riguardo al contenuto dell’audizione nulla è trapelato, ma le Sit proseguono nell’ambito della ricostruzione dei rapporti e delle circostanze ritenute utili all’inchiesta e per chiarire eventuali elementi emersi nel corso delle indagini. Il tecnico lavora nell’Istituto Agrario di Riccia, una delle scuole interessate il 13 ottobre scorso dagli accertamenti informatici disposti dalla Procura di Larino. In quell’occasione gli investigatori effettuarono verifiche sui sistemi della scuola, dove sono presenti 71 computer, senza sequestrare i singoli Pc ma acquisendo dati attraverso il sistema informatico centrale. L’attività rientrava nelle verifiche su eventuali navigazioni e ricerche online relative alla ricina, al ricino e ad altri termini indicati nel decreto della Procura, oltre che sull’eventuale utilizzo di Tor, deep web e dark web. Non è stato reso noto se e quali ricerche di interesse investigativo siano state effettivamente individuate nei sistemi dell’istituto.

Gli inquirenti in trasferta a Berlino

Le audizioni sono proseguite anche negli ultimi giorni. Sono stati ascoltati amici e amiche di Sara e Alice Di Vita e professori, per ricostruire frequentazioni, rapporti e circostanze precedenti alle morti di Sara e Antonella. Altri testimoni saranno convocati la prossima settimana, prima della partenza per Berlino del capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, dove il 19 e 20 novembre sono in programma nuovi accertamenti tecnici irripetibili nei laboratori del Robert Koch Institut. Squadra Mobile e Polizia Scientifica di Campobasso, con la collaborazione della Polizia di Berlino, cercheranno impronte latenti e tracce biologiche su cinque reperti prelevati il 30 luglio nella casa della famiglia Di Vita. La Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario contro ignoti per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, decedute il 28 e il 27 dicembre 2025 dopo un’intossicazione ricondotta dagli accertamenti medico-legali alle tossine del ricino.