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domenica 15 novembre 2026

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Giornata nazionale per le vittime della strada, a Torino flash mob dei ciclisti in ricordo di Nicolò: Foto

Giornata nazionale per le vittime della strada, a Torino flash mob dei ciclisti in ricordo di Nicolò: Foto
Abbraccio dei familiari del piccolo Niccolò, morto investito in corso regina margherita al Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
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Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Sara Di Ciò, la sorella del piccolo Niccolò, morto investito in corso regina margherita, dietro di lei i suoi genitori al Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Abbraccio dei familiari del piccolo Niccolò, morto investito in corso regina margherita al Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Flash mob davanti a Porta Nuova organizzato dalle associazioni Rime e Fiab nella Giornata mondiale delle vittime di violenza sulle strade, ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)

Decine e decine di ciclisti hanno partecipato questa mattina a Torino a un flash mob organizzato, davanti alla stazione di Porta Nuova, dalle associazioni Fiab e Rime in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada. Tra i presenti anche i genitori e la sorella di Nicolò, il bambino di 7 anni morto proprio a Torino dopo essere stato travolto mentre andava a scuola in bici.

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