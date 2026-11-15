Giornata nazionale per le vittime della strada, a Torino flash mob dei ciclisti in ricordo di Nicolò: Foto

Decine e decine di ciclisti hanno partecipato questa mattina a Torino a un flash mob organizzato, davanti alla stazione di Porta Nuova, dalle associazioni Fiab e Rime in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada. Tra i presenti anche i genitori e la sorella di Nicolò, il bambino di 7 anni morto proprio a Torino dopo essere stato travolto mentre andava a scuola in bici.