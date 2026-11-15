Fiumicino, droga e armi in un camper: arrestati due uomini

I Carabinieri di Fiumicino hanno arrestato due uomini italiani di 45 e 51 anni, residenti a Ostia, gravemente indiziati di detenzione di droga ai fini di spaccio. Per uno dei due si contestano anche la ricettazione e la detenzione illecita di armi. L’indagine è partita dal sequestro, a febbraio, di circa 400 grammi di hashish, oltre 5.000 dosi, e due pistole nascoste in un camper a Isola Sacra, a Fiumicino. I due erano già stati arrestati nello stesso mese perché trovati in auto con 22 dosi di cocaina, 16 di crack e 2.590 euro in contanti. Gli accertamenti hanno fatto emergere possibili collegamenti tra le piazze di spaccio di via Forni a Ostia e Isola Sacra.