Bolzano, una donna muore nella sauna di una piscina comunale

Una donna di circa 40 anni è morta all’interno della sauna della piscina comunale coperta a Bolzano. Il corpo è stato trovato da un addetto al controllo della struttura che ha subito dato l’allarme. La donna però, riversa a terra nella stanza piena di vapore, era già senza vita. Anche i tentativi di rianimazione da parte del personale giunto sul posto sono stati vani. Possibile che la donna abbia avuto un malore fatale a causa delle condizioni della sauna ma per chiarire le cause del decesso e chiarire eventuali responsabilità è stata disposta l’autopsia. Al momento la struttura di viale Trieste è regolarmente aperta.