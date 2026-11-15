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domenica 15 novembre 2026

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Bolzano, una donna muore nella sauna di una piscina comunale

Bolzano, una donna muore nella sauna di una piscina comunale
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Il corpo trovato da un addetto: disposta l’autopsia

Una donna di circa 40 anni è morta all’interno della sauna della piscina comunale coperta a Bolzano. Il corpo è stato trovato da un addetto al controllo della struttura che ha subito dato l’allarme. La donna però, riversa a terra nella stanza piena di vapore, era già senza vita. Anche i tentativi di rianimazione da parte del personale giunto sul posto sono stati vani. Possibile che la donna abbia avuto un malore fatale a causa delle condizioni della sauna ma per chiarire le cause del decesso e chiarire eventuali responsabilità è stata disposta l’autopsia. Al momento la struttura di viale Trieste è regolarmente aperta.

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