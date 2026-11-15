Anziano ucciso a Milano durante truffa: il video dei fermati dopo il delitto

(LaPresse) – Diffuse le immagini dei movimenti dei sospettati fermati per l’omicidio del 92enne trovato gravemente ferito nella sua abitazione in via Muratori, a Milano, il 27 ottobre scorso e poi deceduto in ospedale: la Polizia di Stato ha diffuso un video che mostra i due mentre si allontanano dalla zona del delitto: uno di loro getta un cappello in un’aiuola. Entrambi sono gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata e omicidio. Secondo la ricostruzione investigativa, l’aggressione sarebbe avvenuta durante un tentativo di truffa con la tecnica del falso carabiniere, con il furto di gioielli e altri oggetti di valore. L’anziano era morto il giorno successivo al ricovero in ospedale: l’autopsia aveva evidenziato fratture craniche incompatibili con una caduta accidentale.