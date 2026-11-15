A Torino flash mob dei ciclisti in ricordo di Nicolò, la sorella: "Non accada più"

Si è svolto in mattinata a Torino un flash mob di ciclisti in ricordo di Nicolò, il bambino di sette anni morto il 22 settembre scorso investito da un’auto mentre andava a scuola in bicicletta. La manifestazione è stata organizzata, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, davanti alla stazione di Porta Nuova dalle associazioni Fiab e Rime, e ha visto la partecipazione dei genitori e della sorella di Nicolò. “Oggi siamo qua – ha detto una delle partecipanti – per ribadire due concetti, due aspetti molto importanti, la necessità di azzerare le morti sulla strada e di raggiungere la ‘vision zero’, ma ci sono altri obiettivi, come il dimezzamento delle morti entro il 2030. Sono obiettivi che riteniamo ancora difficili da raggiungere in tempi congrui. Siamo qui anche per contestare il nuovo codice della strada, in quanto non riteniamo che garantisca sufficientemente la sicurezza di tutti gli utenti in strada. Pensiamo che dovrebbe rispecchiare una visione in cui ogni persona può scegliere il mezzo da utilizzare e sentirsi comunque tutelata”. Toccante la testimonianza della sorella di Nicolò, Sara: “Sono ormai due mesi che penso a questa situazione. La cosa davvero importante è che Nicolò era un bambino, una persona e aveva un mondo interiore enorme, e non è giusto che rimanga un numero. Nicolò non è il morto numero X sulla strada, e soprattutto non è una vittima della strada. La strada non uccide, sono le persone che uccidono. Ma non sono neanche le persone, non è stato un atto intenzionale, è stata probabilmente una distrazione. E questo non è accettabile nel 2026, che una distrazione alla guida di un’auto possa uccidere un bambino sulla strada. Secondo me la colpa, il nemico peggiore, di tutti noi è un mostro che vive dentro ognuno di noi, il mostro della disattenzione, della fretta, è una cosa che non bisogna sottovalutare, una cosa a cui tutti devono fare attenzione, perché un dolore del genere non deve colpire più nessuno. Eppure sta continuando a colpire tante famiglie. Le vittime sono più di una guerra: secondo i dati dell’Oms le automobili uccidono cinque volte più persone delle armi in guerra. Questo è un dato che ci deve far riflettere. Tutto questo deve cambiare, Nicolò deve essere una sfida per tutti perché questo non succeda più”.