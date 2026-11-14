Roma, finti poliziotti provano a trafugare gioielli e contanti a pensionato: arrestate due donne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli unitamente ai Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia e di intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza due donne, una 52enne originaria della provincia di Napoli e una 37enne di origini ucraine, entrambe con precedenti, gravemente indiziate del reato di tentata estorsione ai danni di un pensionato romano di 63 anni. La vicenda ha preso il via quando l’uomo è stato contattato telefonicamente da un uomo, che spacciandosi per appartenente alla Polizia di Stato, gli ha paventato il rischio di un’imminente rapina ai suoi danni da parte di fantomatici malviventi. Con la minaccia del presunto pericolo, l’uomo è stato indotto a prelevare gioielli in oro e banconote dalla propria banca per poi doverli consegnare, “in sicurezza”, a due fantomatiche poliziotte, per un valore complessivo stimato in circa 200 mila euro.

Ricevuta la segnalazione, da parte della vittima che è stato bravo a riflettere e rendersi conto che il racconto aveva qualcosa che non andava, i Carabinieri hanno tempestivamente organizzato un servizio di osservazione e controllo nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Non appena le due sospettate hanno ricevuto la refurtiva e tentato di allontanarsi, i militari sono intervenuti bloccandole sul posto. L’intero bottino è stato interamente recuperato e restituito al proprietario, mentre, per le due donne sono scattate le manette e successivamente sono state accompagnate presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo, a seguito del quale l’arresto è stato convalidato.