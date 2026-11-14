Roma, 44enne colpito con delle forbici al torace: l’uomo è morto sul colpo

Un 44enne marocchino è stato ucciso ieri sera a Roma, poco prima delle 23, al culmine di una lite in strada. L’uomo è stato colpito con delle forbici al torace e i soccorsi sono stati inutili, è morto sul colpo. L’episodio è avvenuto tra via Torpignattara e via Baracca, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, e la polizia. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, diversi i testimoni sul posto tra cui anche la fidanzata della vittima.

Erano circa le 23 quando una pattuglia del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, impegnata nei servizi di controllo del territorio nell’ambito del dispositivo “Piano Roma Notte”, è stata fermata da alcuni passanti tra via di Acqua Bullicante e via di Torpignattara, che segnalavano la presenza di un uomo gravemente ferito a terra, a seguito di un’aggressione.Gli agenti sono intervenuti immediatamente in prossimità del civico 37 di via di Torpignattara, dove hanno trovato la vittima, un cittadino marocchino di 44 anni, già soccorsa dal personale sanitario dell’Ares 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area, disponendo la chiusura della strada al traffico veicolare e avviando i primi accertamenti di polizia giudiziaria, attraverso la ricerca di testimoni e di elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

In un contesto particolarmente concitato, caratterizzato dalla presenza di numerose persone e dal forte stato di agitazione della compagna della vittima, una cittadina italiana di 31 anni, gli agenti hanno prestato assistenza alla donna, accompagnandola in un luogo più tranquillo e protetto, dove è stato possibile raccoglierne la testimonianza. Gli agenti del V Gruppo Prenestino sono riusciti a individuare elementi di particolare rilevanza investigativa, tra cui alcuni indumenti abbandonati con evidenti tracce ematiche e l’arma utilizzata per l’aggressione: un paio di forbici da cucina, con lama di circa 20 centimetri, rinvenute in un’aiuola tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca. Le dichiarazioni acquisite, insieme alla descrizione dell’aggressore datosi alla fuga e agli ulteriori elementi raccolti sul posto, sono state immediatamente messe a disposizione della sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma, che ha assunto la conduzione delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire al responsabile.