Presentata a Roma “Corri Libera”, la corsa contro la violenza sulle donne

È stata presentata a Roma “Corri Libera”, la corsa di 5km in programma nella Capitale domenica 15 novembre, organizzata per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. Partenza fissata alle ore 10.00 al Colosseo. All’evento di presentazione erano presenti, tra gli altri, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.