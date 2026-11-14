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sabato 14 novembre 2026

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Presentata a Roma “Corri Libera”, la corsa contro la violenza sulle donne

Presentata a Roma “Corri Libera”, la corsa contro la violenza sulle donne
La Sottosegretaria Isabella Rauti La Ministra della Famiglia Eugenia Roccella , il Ministro dello Sport Andrea Abodi , il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla presentazione dell’iniziativa Corri Libera, contro la violenza sulle donne al Tempio di Venere a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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Accensione del Tempio di Venere a Roma - (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Ministro dello Sport Andrea Abodi alla presentazione dell’iniziativa Corri Libera, contro la violenza sulle donne al Tempio di Venere a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Ministro dello Sport Andrea Abodi alla presentazione dell’iniziativa Corri Libera, contro la violenza sulle donne al Tempio di Venere a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La Ministra della Famiglia Eugenia Roccella alla presentazione dell’iniziativa Corri Libera, contro la violenza sulle donne al Tempio di Venere a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla presentazione dell’iniziativa Corri Libera, contro la violenza sulle donne al Tempio di Venere a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La Sottosegretaria Isabella Rauti La Ministra della Famiglia Eugenia Roccella , il Ministro dello Sport Andrea Abodi , il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla presentazione dell’iniziativa Corri Libera, contro la violenza sulle donne al Tempio di Venere a Roma (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

È stata presentata a Roma “Corri Libera”, la corsa di 5km in programma nella Capitale domenica 15 novembre, organizzata per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. Partenza fissata alle ore 10.00 al Colosseo. All’evento di presentazione erano presenti, tra gli altri, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

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