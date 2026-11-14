Milano, rapinarono e uccisero un anziano: due arresti

La polizia di Milano, su disposizione della Procura, ha arrestato due cittadini egiziani, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata e omicidio. L’attività investigativa svolta dalla squadra mobile della questura meneghina trae origine da un grave episodio avvenuto il 27 ottobre scorso all’interno di un’abitazione in zona Porta Romana dove un uomo di 92 anni, solo in casa, era stato rinvenuto a terra e trasportato, in gravi condizioni, presso l’Ospedale Policlinico di Milano, dove poi era deceduto l’indomani.

Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, acclarando che la morte dell’anziano non fosse riconducibile a una caduta causata da un malore, ma a un evento traumatico esterno. Infatti, nel corso dell’esame autoptico, erano state rilevate delle fratture craniche incompatibili con l’iniziale ipotesi. Attraverso una complessa attività investigativa i poliziotti della squadra mobile, in pochi giorni, hanno potuto raccogliere un rilevante quadro indiziario.

Dalla dinamica ricostruita è emerso che, nel corso di un tentativo di truffa con la tecnica del “finto carabiniere”, mentre uno degli indagati avrebbe avuto il ruolo di “palo”, l’altro si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziano aggredendolo con violenza e impossessandosi di gioielli e altri oggetti di valore. I due si erano poi resi responsabili di un furto in appartamento ai danni di una persona anziana a Varese, dove erano stati arrestati e poi liberati in sede di udienza di convalida.