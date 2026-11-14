Madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella, accertamenti su 5 reperti della casa

Impronte e tracce biologiche saranno cercate su cinque reperti prelevati il 30 luglio scorso nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. I nuovi accertamenti tecnici irripetibili si svolgeranno il 19 e 20 novembre nei laboratori del Robert Koch Institut di Berlino, dove sono custoditi i reperti. A eseguirli saranno personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso, con la collaborazione della Polizia di Berlino. Lo si apprende dall’atto relativo ai nuovi accertamenti tecnici irripetibili della procura di Larino. I cinque reperti sui quali si concentra la nuova attività sono un sacchetto rosa con kefir trovato sulle scale, un cestino della spazzatura, una borraccia rinvenuta sul pavimento tra un comodino e un letto, una bottiglia giallastra contenente liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro.

L’accertamento è stato disposto dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli dopo una nota del Robert Koch Institut. Gli specialisti tedeschi hanno evidenziato che sui cinque reperti non è possibile procedere alle analisi di laboratorio per la ricerca della ricina senza rischiare di danneggiare o eliminare eventuali tracce rilevanti dal punto di vista forense. Per questo la Procura ha disposto che vengano prima acquisite impronte latenti e tracce biologiche presenti sugli oggetti, utilizzando le procedure tecnico-scientifiche più avanzate.

Le operazioni inizieranno alle 10 del 19 novembre nei laboratori del Robert Koch Institut e saranno documentate con videoregistrazioni e verbali, che dovranno essere depositati entro cinque giorni. Indagati e persone offese potranno partecipare direttamente o attraverso i propri avvocati e consulenti tecnici, formulando osservazioni, riserve o richieste di integrazione del quesito.I cinque oggetti fanno parte dei 131 campioni e reperti raccolti il 30 luglio durante il lungo sopralluogo tecnico effettuato nella casa di via Risorgimento con la partecipazione degli specialisti tedeschi. L’abitazione è stata poi dissequestrata il 6 novembre, dopo oltre dieci mesi, senza che Gianni e Alice Di Vita ne avessero chiesto la restituzione. L’atto notificato oggi conferma i due distinti filoni dell’inchiesta. Cinque sanitari del Cardarelli risultano indagati per le ipotesi di omicidio colposo e responsabilità sanitaria in relazione alle morti di Antonella e Sara e alle lesioni riportate da Giovanni Di Vita. Il procedimento per il duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico resta invece iscritto contro ignoti. Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morirono il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo una grave intossicazione ricondotta, dagli accertamenti medico-legali, alle tossine del ricino. Restano da chiarire l’origine della sostanza, il veicolo dell’intossicazione e, nell’ipotesi investigativa dell’avvelenamento volontario, chi possa averla somministrata.