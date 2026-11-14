Furto con strappo a Milano, 2 arresti: nel video gli indagati pedinano la vittima

I Carabinieri delle Stazioni di Corsico e Trezzano Sul Naviglio (MI) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, nei confronti di due cittadini italiani di 21 e 23 anni, gravemente indiziati, in concorso, del reato di furto con strappo pluriaggravato. La denuncia è stata sporta a febbraio 2025 dalla rappresentante di una ditta commerciale orafa, vittima di un violento “scippo” di preziosi che portava con sé mentre era in coda a bordo della propria autovettura lungo la via Vecchia Vigevanese. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, accertando come gli odierni indagati avessero pedinato la vittima fin dall’uscita dall’azienda orafa, per poi colpire sulla pubblica via, sfruttando il traffico cittadino per agevolare l’azione e guadagnarsi la fuga.

Ingente era stato il valore del colpo, oltre all’oro appena prelevato, infatti, all’interno della borsa era custodito l’intero campionario aziendale, comprendente 104 carati di diamanti, 40 carati di smeraldi, 50 carati di zaffiri, 38 carati di rubini e svariati lotti di perle, per un ammontare totale accertato di oltre 330.000 euro.