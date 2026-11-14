Famiglia nel bosco, i bambini non torneranno a casa: rigettato il reclamo dei genitori

Dovranno aspettare per tornare a vivere con i genitori i tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La Corte di Appello dell’Aquila ha infatti respinto il reclamo della ‘famiglia del bosco’: per i figli della coppia dunque, il rientro nella casa di Palmoli, in provincia di Chieti, è ancora lontano. La Corte abruzzese ha “deciso di confermare la validità della Ctu e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia”, ha spiegato l’avvocato Simone Pillon che assiste la coppia nel percorso giudiziario. A pesare sulla decisione dei giudici, secondo la difesa, potrebbe essere stata la scelta dei coniugi di proseguire con l’homeschooling tanto che, nella nota, il legale sottolinea come siano state “disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata”.

Pillon: “Positiva la scelta di confermare il piano di rientro graduale”

Una scelta, quella della Corte di Appello abruzzese che non fermerà la coppia visto che la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione perché, ha spiegato Pillon a ‘Diario del giorno’ “restiamo persuasi che sia un diritto dei genitori quello di scegliere se mandare i figli alla scuola pubblica oppure se mandarli alla scuola parentale, è un diritto costituzionale, quindi, è giusto che sia tutelato”. Una nota positiva, rimarca il legale della coppia, è la scelta dei giudici di confermare il piano di rientro graduale dei bambini nella casa messa a disposizione dal Comune anche perché, sottolinea Pillon, “i bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo”.Dall’Aquila sono arrivate anche le parole del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. “Ho sentito l’avvocato Pillon e faremo tutto quello che è normativamente possibile anche in questa legge di bilancio per porre fine a una violenza di Stato che fa il male di quei bambini e di quella famiglia”, le parole del ministro delle Infrastrutture e Trasporti a margine della sua visita per l’inaugurazione di Palazzo del Governo. “Quella mamma e quel papà hanno detto di sì a tutto: c’è una nuova casa, la scuola, la sanità e non capisco questo insistere sulla separazione di questi bimbi dai loro genitori”.