Cosenza, grave incidente stradale in galleria: 4 morti

È tragico il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in una galleria della statale 107, in Calabria, a San Fili, in provincia di Cosenza. Quattro persone sono morte e una è rimasta ferita in modo grave nello scontro, avvenuto tra due auto. Su una delle due viaggiavano quattro persone, sull’altra una. Il ferito è stato portato in ospedale a Cosenza.

L’incidente ha coinvolto due autovetture, una Jaguar e una Opel Mokka, a bordo delle quali viaggiavano complessivamente cinque persone. A perdere la vita i tre occupanti della Jaguar e il conducente della Opel Mokka, mentre una quinta persona, che viaggiava anch’essa a bordo della Jaguar, ha riportato gravi ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del SUEM 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità, e il personale ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il tratto della SS 107 interessato dall’evento risulta attualmente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno per le autorizzazioni di rito necessarie alla rimozione delle salme e dei veicoli coinvolti.