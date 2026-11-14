Cortei: 50 perquisizioni della Digos nei confronti di giovani

Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria finalizzata ad individuare soggetti che hanno partecipato ai disordini di piazza nelle giornate del 17,18 e 24 ottobre scorsi o che si sono evidenziati all’interno di chat social con commenti di natura istigatoria, la Digos ha eseguito, di iniziativa e su delega dell’autorità giudiziaria, 50 perquisizioni anche nei confronti di minorenni nelle città di Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona.

In particolare, l’attività svolta a Torino, dopo un attento monitoraggio della rete da parte della Digos, ha permesso di identificare un minorenne, resosi parte attiva dei disordini avvenuti nel capoluogo piemontese nel corso dell’iniziativa, svoltasi il 17 ottobre, degenerata in azioni violente con danneggiamenti. Il soggetto era stato individuato grazie all’analisi di un profilo social a lui collegato sul quale aveva pubblicato immagini e video delle tensioni verificatisi durante la manifestazione. Una perquisizione a carico del giovane, che ha permesso di rivenire una pistola a piombini priva di tappo rosso, 10 cartucce a salve esplosi, 10 coltelli, un machete, un tubo metallico modificato tipo manganello e quattro martelletti frangivetro. Il minorenne è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento.