Ciro Grillo: “Contro di me un atto di guerra. Patteggiare? No, preferisco la galera da innocente”

“Adesso parlo io. Contro di me c’è stato un atto di guerra. Il tribunale non mi ha garantito”. Così Ciro Grillo parla a Telenord, emittente ligure, il giorno dopo la decisione dei giudici della Corte d’Appello di Sassari di accogliere la richiesta dell’accusa e dell’avvocato Giulia Bongiorno: niente media in aula per tutelare la ragazza presunta vittima delle sue violenze. Nel processo di primo grado il figlio del fondatore del M5S è stato condannato a 8 anni di reclusione con altri due amici, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, mentre un quarto, Edoardo Capitta, a 6 anni e 6 mesi: tutti coinvolti, secondo i giudici, nella violenza sessuale di gruppo su due ragazze, avvenuta in Sardegna nel 2019.”Non ho una buona opinione dei giudici, non mi preoccupo, quello che dico è giusto. Prima o poi vedendo gli atti, un magistrato mi assolverà, sono sicuro”. Anche se ammette: “Quella mattina è stata sgradevole, non ne vado fiero, è riprovevole. Io ho fatto i video durante il rapporto sessuale in maniera clandestina e la ragazza non se n’è accorta”.

“Non mi perdonerei di fare forme di patteggiamenti o qualsiasi tipo di concessione. Non me lo perdonerei mai. Io piuttosto vado in galera da innocente. Sarebbe proprio qualcosa di immorale, nei confronti della mia dignità, del mio onore, della giustizia in sé. Non lo faccio, non me lo perdonerei mai. Nel 2018-2019 e il Movimento Cinque stelle aveva fatto il governo con la Lega. A seguito del processo Open Arms, i Cinque stelle diedero l’autorizzazione a procedere, il che causò poi il crollo del governo giallo-verde. In quel governo come ministro c’era Giulia Bongiorno. A seguito dello scioglimento del governo, prese le parti della ragazza che mi ha denunciato. Da lì è cominciato anche un assedio mediatico notevole. Penso ci sia un nesso causale tra questa condotta dei Cinque stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno” Inoltre, aggiunge Grillo, Bongiorno oggi è “presidente della Commissione Giustizia in Senato, che ha il disegno di legge del reato per cui si sta procedendo. Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia, non è giusto”.