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venerdì 13 novembre 2026

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Sing Sing, le immagini della proiezione del nuovo documentario della PBS sul sistema giudiziario Usa

Sing Sing, le immagini della proiezione del nuovo documentario della PBS sul sistema giudiziario Usa
Detenuti del penitenziario di Sing Sing assistono alla proiezione di “Crime and Punishment in America” ​​– un nuovo documentario sui sistemi carcerari statunitensi prodotto da Ken Burns e diretto da Lynn Novick – seguita da una sessione di domande e risposte. (Foto AP/Angelina Katsanis)
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La regista Lynn Novick, a destra, parla del suo nuovo documentario – prodotto da Ken Burns – durante una sessione di domande e risposte seguita alla proiezione di alcuni estratti di "Crime and Punishment in America" ​​("Crimine e castigo in America"), tenutasi presso il penitenziario di Sing Sing, a Ossining, nello Stato di New York. (Foto AP/Angelina Katsanis)
Detenuti del penitenziario di Sing Sing assistono alla proiezione di "Crime and Punishment in America" ​​– un nuovo documentario sui sistemi carcerari statunitensi prodotto da Ken Burns e diretto da Lynn Novick – seguita da una sessione di domande e risposte. (Foto AP/Angelina Katsanis)
Detenuti del penitenziario di Sing Sing assistono alla proiezione di "Crime and Punishment in America" ​​– un nuovo documentario sui sistemi carcerari statunitensi prodotto da Ken Burns e diretto da Lynn Novick – seguita da una sessione di domande e risposte. (Foto AP/Angelina Katsanis)
Detenuti del penitenziario di Sing Sing assistono alla proiezione di "Crime and Punishment in America" ​​– un nuovo documentario sui sistemi carcerari statunitensi prodotto da Ken Burns e diretto da Lynn Novick – seguita da una sessione di domande e risposte. (Foto AP/Angelina Katsanis)
Russell King posa per una fotografia presso il penitenziario di Sing Sing dopo la proiezione e la sessione di domande e risposte di "Crime and Punishment in America", un nuovo documentario sui sistemi carcerari americani prodotto da Ken Burns e diretto da Lynn Novick a Ossining, New York. (AP Photo/Angelina Katsani)
Detenuti del penitenziario di Sing Sing assistono alla proiezione di "Crime and Punishment in America" ​​– un nuovo documentario sui sistemi carcerari statunitensi prodotto da Ken Burns e diretto da Lynn Novick – seguita da una sessione di domande e risposte. (Foto AP/Angelina Katsanis)
L'esterno del penitenziario di Sing Sing, a Ossining, nello Stato di New York (Foto AP/Angelina Katsanis)
Detenuti del penitenziario di Sing Sing assistono alla proiezione di "Crime and Punishment in America" ​​– un nuovo documentario sui sistemi carcerari statunitensi prodotto da Ken Burns e diretto da Lynn Novick – seguita da una sessione di domande e risposte. (Foto AP/Angelina Katsanis)
Detenuti del penitenziario di Sing Sing assistono alla proiezione di "Crime and Punishment in America" ​​– un nuovo documentario sui sistemi carcerari statunitensi prodotto da Ken Burns e diretto da Lynn Novick – seguita da una sessione di domande e risposte. (Foto AP/Angelina Katsanis)
La regista Lynn Novick, a destra, parla del suo nuovo documentario – prodotto da Ken Burns – durante una sessione di domande e risposte seguita alla proiezione di alcuni estratti di "Crime and Punishment in America" ​​("Crimine e castigo in America"), tenutasi presso il penitenziario di Sing Sing, a Ossining, nello Stato di New York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

I detenuti del penitenziario di Sing Sing hanno assistito in anteprima a una nuova docuserie sulla storia del sistema di giustizia penale nazionale. La serie, intitolata “Crime and Punishment in America”, andrà in onda lunedì su PBS. Essa ripercorre l’evoluzione del sistema giudiziario dal periodo coloniale ai giorni nostri. La regista Lynn Novick ha sviluppato la serie insieme al cineasta Ken Burns. La proiezione ha suscitato vivaci discussioni tra i detenuti sui temi della riabilitazione e della giustizia. Alcuni sono stati ispirati dal governatore della California Gavin Newsom, il quale ha dichiarato che commuterà le condanne di tutti i 548 detenuti nel braccio della morte dello Stato. Le immagini dell’evento.

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