Sing Sing, le immagini della proiezione del nuovo documentario della PBS sul sistema giudiziario Usa

I detenuti del penitenziario di Sing Sing hanno assistito in anteprima a una nuova docuserie sulla storia del sistema di giustizia penale nazionale. La serie, intitolata “Crime and Punishment in America”, andrà in onda lunedì su PBS. Essa ripercorre l’evoluzione del sistema giudiziario dal periodo coloniale ai giorni nostri. La regista Lynn Novick ha sviluppato la serie insieme al cineasta Ken Burns. La proiezione ha suscitato vivaci discussioni tra i detenuti sui temi della riabilitazione e della giustizia. Alcuni sono stati ispirati dal governatore della California Gavin Newsom, il quale ha dichiarato che commuterà le condanne di tutti i 548 detenuti nel braccio della morte dello Stato. Le immagini dell’evento.