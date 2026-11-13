Milano, ministro Locatelli l’Alumna 2026 dell’Università Bicocca

È Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità dell’attuale governo e laureata nel 2013 in Sociologia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Alumna dell’anno 2026, premio annuale dell’associazione dei laureati dell’ateneo milanese, BicoccAlumni. Il riconoscimento è alla sua sesta edizione e verrà ufficialmente consegnato giovedì 12 novembre, durante la cerimonia di gala, l’evento che ogni anno celebra lo spirito degli ex studenti di Milano-Bicocca.

Classe ‘76, nata a Como, laureata nel 2013 all’Università di Milano-Bicocca nel corso triennale in Sociologia, con una tesi sul percorso di carriera delle donne nella pubblica amministrazione, Alessandra Locatelli ha lavorato per molti anni nel campo dell’assistenza, della cura, dell’educazione e dell’accoglienza di persone adulte con disabilità intellettiva. Ha diretto una Comunità Alloggio a Como, è stata assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco del Comune di Como, parlamentare e assessore alle Politiche sociali e della Famiglia di Regione Lombardia. Dal 22 ottobre 2022 è ministro per le Disabilità nell’attuale governo.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il conferimento di questo prestigioso riconoscimento, che accolgo con grande emozione – spiega il Ministro Alessandra Locatelli -. È un onore ricevere un premio che celebra il valore del percorso formativo e professionale degli alumni dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il contributo che ciascuno può offrire alla società. Il mio percorso in Bicocca è stato un passaggio importante nella mia formazione, anche attraverso la tesi di laurea del 2013, dal titolo ‘I percorsi di carriera delle donne nella Pubblica Amministrazione’, un lavoro che ha rappresentato un’occasione di approfondimento e riflessione sul tema delle pari opportunità, della valorizzazione delle competenze e del ruolo delle donne nelle istituzioni pubbliche. Questo riconoscimento è anche un’occasione per sottolineare l’importanza dell’istruzione, della conoscenza e della formazione come strumenti fondamentali per costruire una società più inclusiva e attenta a valorizzare le capacità e i talenti di ogni persona. Ringrazio l’Ateneo e l’Associazione BicoccAlumni per questa importante testimonianza di stima e per l’impegno nel mantenere vivo il legame tra l’Università e la sua comunità di alunni”.”Nelle aule del nostro Ateneo il Ministro Alessandra Locatelli ha ricevuto una formazione di qualità, che ha poi messo a frutto nel campo delle politiche sociali e della disabilità, contribuendo a promuovere una maggiore attenzione ai diritti e all’inclusione delle persone più fragili – aggiunge Marco Emilio Orlandi, rettore dell’Università di Milano-Bicocca -. È anche attraverso percorsi come questo che si misura il valore di un’università pubblica e della formazione che offre”.

“Con il riconoscimento di Alumna Bicocca dell’Anno 2026 ad Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, vogliamo valorizzare un percorso che testimonia come la formazione universitaria possa diventare strumento di crescita, responsabilità e impegno al servizio della collettività – afferma Sabrina Fraccaroli, presidente dell’associazione BicoccAlumni -. La sua esperienza rappresenta un esempio di come le competenze e i valori maturati in Bicocca possano contribuire concretamente alla costruzione di una società più inclusiva e attenta alle persone”.

L’associazione BicoccAlumni

Fondata il 25 novembre del 2015, BicoccAlumni è l’associazione che riunisce le laureate e i laureati dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, una comunità in costante crescita che conta migliaia di soci in Italia e nel mondo. Nel 2025 ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività, consolidando una rete di relazioni che si estende oltre i confini nazionali, anche attraverso i suoi chapter internazionali. L’associazione favorisce lo scambio di esperienze, crea occasioni di incontro e valorizza i talenti e i percorsi dei propri alumni. In questa prospettiva è nato il Premio BicoccAlumni, un riconoscimento dedicato a chi si è distinto nel proprio ambito professionale, contribuendo a raccontare la varietà delle esperienze e delle competenze sviluppate da chi ha studiato in Bicocca.