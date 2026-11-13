Maltempo in Toscana, frane e smottamenti in Lucchesia: viabilità interrotta in diverse zone

Paura e apprensione a Bagni di Lucca, a Ponte a Serraglio e a Fornoli, località della Garfagnana in provincia di Lucca, per allagamenti copiosi che hanno allagato strade del territorio e causato smottamenti e disagi. Diverse le frane che impediscono ai cittadini di muoversi sul territorio o far ritorno alle proprie case. Il comune di Bagni di Lucca ha predisposto alla Croce Rossa spazi per accogliere eventuali famiglie, anche con bambini, che non riuscissero a rientrare nelle proprie abitazioni. “Sono disponibili – piega il comune – lettini, vettovaglie e tutto il necessario per offrire un’accoglienza e un riparo a chi si trovasse in difficoltà”. Interrotta la viabilità da Corsagna per andare a Bagni di Lucca: la variante del Brennero è stata chiusa da Chifenti verso Ponte a Serraglio e non è nemmeno possibile passare da Fornoli. Difficile la viabilità anche tra Corsagna e Chifenti per smottamenti, detriti e fango. Impegnati sul campo anche i carabinieri, intervenuti in diverse località della Garfagnana e nel territorio del comune di Bagni di Lucca. In particolare, proprio a Bagni di Lucca, una consistente frana ha interessato la Strada Statale 12, riversando sulla carreggiata una grande quantità di fango, detriti e alberi, con conseguente blocco della circolazione stradale.

Massa, intrappolato con l’auto nel sottopasso allagato: salvato da Vvff

I vigili del fuoco di Massa Carrara sono intervenuti intorno alle 12.45 di oggi per trarre in salvo una persona dal proprio veicolo rimasto bloccato a causa dell’acqua, in corrispondenza del sottopasso di via Oliveti a Massa. La persona non presentava particolari criticità di salute. Il veicolo sarà spostato da apposito carroattrezzi. I vigili del fuoco colgono l’occasione per “raccomandare i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica di accesso dei sottopassi per non incorrere in situazioni di pericolo”.

Frane a Pietrasanta, isolate alcune abitazioni

Si sono concentrate su via Bel Colle, una strada vicinale a uso pubblico nella frazione di Capriglia, le operazioni della protezione civile comunale di Pietrasanta (Lucca) nella giornata odierna. La zona, nella serata di giovedì, era stata interessata da una frana a valle della carreggiata che l’ha trascinata via per la quasi totalità in larghezza e per circa 20 metri in lunghezza, lasciando temporaneamente isolate cinque abitazioni (13 persone in totale ma non tutte residenti in modo stabile).