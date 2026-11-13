Lazio, minacce e molestie a Lotito: 22 persone citate in giudizio

Ventidue persone sono state citate direttamente a giudizio dalla procura di Roma per le minacce, le molestie e i messaggi diffamatori rivolti al presidente della Lazio, Claudio Lotito. L’udienza predibattimentale è stata fissata per l’8 febbraio e riguarda una serie di episodi contestati tra il 2023 e il 2024. Tra le contestazioni della procura capitolina numerose telefonate, anche in orario notturno all’utenza di Lotito. In alcune chiamate, si legge nell’atto di 11 pagine, il presidente sarebbe stato minacciato di gravi conseguenze laddove “non avesse lasciato la Ss Lazio” e un’e-mail che recitava: “Prima o poi ci libereremo di te”. Le contestazioni comprendono i reati di minaccia, istigazione, diffamazione aggravata, molestie e trattamento illecito di dati personali. Secondo l’accusa, uno degli imputati avrebbe pubblicato in una chat Telegram il numero dell’utenza telefonica personale del patron della Lazio, “istigando pubblicamente i partecipanti ad arrecargli disturbo”.