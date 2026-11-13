Ilaria Salis al carcere di Torino: "Presenza molto alta di mamme e bambini"

Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha visitato il carcere “Lorusso e Cutugno” nel quartiere Vallette di Torino. “Abbiamo visitato la sezione che ospita le mamme con bambini. Abbiamo notato una presenza molto alta di mamme e bambini. Qua dentro non sono previste attività per i bimbi, molti sono in attesa delle vaccinazioni e non possono ancora frequentare la scuola dell’infanzia. Questo grava anche sulle mamme che non possono lavorare e svolgere altre attività se non accudire i figli. Questa impennata di reclusioni di mamme con bambini piccoli è una cosa che si dovrebbe prendere in considerazione. Questa deriva repressiva si abbatte sempre di più sui minorenni. Il fatto che debbano stare in un carcere è aberrante”, ha detto l’eurodeputata di Avs. “Abbiamo visitato anche alcune sezioni del padiglione maschile e l’edificio presenta forti criticità strutturali”, ha aggiunto. “Le celle sono molto vecchie, la struttura è molto obsoleta e poi c’è il sovraffollamento che provoca a cascata il non rispetto di tutti gli altri diritti. C’è un sovraffollamento del 150%”.