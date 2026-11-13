Femminicidio Manuela Petrangeli, ergastolo per Molinaro confermato in appello

Confermato in appello l’ergastolo per Gianluca Molinaro, condannato per aver ucciso a colpi di fucile la sua ex compagna Manuela Petrangeli, il 4 luglio 2024, davanti a una clinica di via degli Orseolo, nel quartiere Portuense, a Roma. La donna, madre del figlio dell’imputato, fu raggiunta da un colpo di fucile a canne mozze. In primo grado la prima Corte d’assise di Roma aveva inflitto all’uomo la pena massima. La Procura aveva chiesto l’ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno, nella requisitoria pronunciata il 25 novembre scorso. La pm Antonella Pandolfi aveva ricostruito una lunga escalation di minacce, ossessioni e condotte persecutorie, culminata nell’omicidio.

“La vita della vittima è stata strappata per mano di chi non ha accettato la fine di una relazione, prigioniero di un modello retrogrado e patriarcale che considera la donna proprietà”, aveva affermato la magistrata. Secondo l’accusa, Molinaro avrebbe maturato per anni un’ossessione nei confronti della ex compagna, arrivando a pianificare l’uccisione. “Per tre anni e mezzo ha covato rabbia cieca e un’ossessione patologica. Ha pianificato in modo freddo e lucido l’eliminazione della madre di suo figlio. I suoi messaggi vocali parlano più di mille testimoni”, aveva dichiarato Pandolfi. La pm aveva escluso che si fosse trattato di un gesto improvviso: “Quello di Molinaro non è stato un raptus, ma un’esecuzione premeditata. Era la cronaca di una morte annunciata”. L’uomo, aveva ricordato, si definiva una ‘bomba a orologeria’ e indicava proprio Manuela come il “problema” da eliminare. Le indagini sull’omicidio sono state condotte dai carabinieri e coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.