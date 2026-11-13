Famiglia del bosco, Pillon: "Rigettato ricorso Birmingham-Trevallion"

“Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion. La Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della CTU e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia”. Così l’avvocato della cosiddetta ‘Famiglia nel bosco’, Simone Pillon.