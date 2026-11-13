Delitto di Garlasco, a febbraio l’udienza preliminare di Sempio. La difesa: “Pronta la questione di incostituzionalità”

A quasi due anni dalla riapertura del caso, il 25 febbraio prossimo si tornerà in aula per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. In aula Andrea Sempio, 38 anni, accusato della morte della ragazza, un delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. Il gup pavese, Luigi Rigamonti, ha fissato l’udienza e notificato la data alla difesa del 38enne e in quella sede dovrà esprimersi sul rinvio a giudizio.

La difesa di Sempio: “È pronta l’eccezione di incostituzionalità”

La difesa di Sempio, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, sono già al lavoro in vista del 25 febbraio. “È pronta l’eccezione di incostituzionalità volta a evitare che siano concomitanti due giudizi, l’uno di revisione e l’altro a carico del nuovo imputato – annuncia Cataliotti – Ovviamente siamo pronti a fronteggiare l’accusa da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista probatorio sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista più strettamente scientifico”.

Il team del 38enne, nella giornata di giovedì, 11 novembre, si è riunito in vista della possibile fissazione dell’udienza, “puntualmente avvenuta, per decidere l’eccezione da sollevare, prove da chiedere nel contraddittorio delle parti, argomenti difensivi di merito, dividendone lo studio secondo le competenze dei vari componenti (avvocati e consulenti) del team difensivo”.

Per la Procura Sempio ha agito “con crudeltà”

Per la Procura, diretta da Fabio Napoleone, che ha chiesto il processo, Sempio ha agito “con crudeltà verso la vittima in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni” sulla testa e sul volto e “di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio”.

Dopo una iniziale colluttazione, secondo la Procura, Sempio “ha colpito reiteratamente la vittima con un corpo contundente”, facendola cadere a terra e successivamente, “la trascinava” verso “la porta di accesso alla cantina” e, dopo che Chiara Poggi “ha provato a reagire mettendosi carponi, l’ha nuovamente colpita con almeno tre, quattro colpi”, “facendole perdere i sensi”.

Sempio “spingeva il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina dove” Chiara Poggi arriva “già incosciente”, ma nonostante questo, il 38enne “la colpiva con almeno quattro, cinque colpi” provocando così alla vittima “gravi lesioni cranio encefaliche dalle quali derivava il decesso”.

Attesa la richiesta di revisione del processo a carico di Stasi

Ed è atteso, entro in tempi non troppo lunghi, anche il deposito della richiesta di revisione del processo a carico di Stasi. L’avvocato Antonio De Rensis, che difende il 42enne insieme con la collega Giada Bocellari, aveva preannunciato un orizzonte temporale “tra il 10 e il 20 novembre”. Un’istanza di revisione che conterrebbe, secondo le parole di Bocellari, “altri elementi e uno in particolare farà scalpore”, annunciati all’inizio del mese di ottobre dalla difesa di Stasi. Elementi, non agli atti già noti, ma del tutto nuovi, utili quindi per la richiesta di revisione del processo, alla quale il collegio difensivo sta lavorando.