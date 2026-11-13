Condannata a 25 anni torna libera Monica Busetto: l’infermiera non uccise la vicina a Mestre

La Corte d’appello di Trento ha assolto la donna che era stata riconosciuta colpevole dell’omicidio di Lidia Taffi Pamio

La Corte d’appello di Trento ha assolto Monica Busetto, condannata in via definitiva a 25 anni per l’omicidio della vicina di casa Lidia Taffi Pamio, trovata morta nel 2012 a Mestre. La Corte ha accolto la revisione del processo a seguito della confessione di Susanna Lazzarini, reale autrice del l’omicidio, arrivata nel 2016. Busetto, in carcere dal 2013, si è sempre dichiarata innocente in tutti i gradi processuali. I giudici, dopo la lettura della sentenza, hanno disposto la revoca della condanna ordinando la scarcerazione della ex operatrice socio sanitaria.

Busetto era stata arrestata il 30 gennaio 2013 con l’accusa di aver ucciso, il pomeriggio del 20 dicembre 2012, la sua anziana vicina di casa, Lida Taffi Pamio, 87 anni, quando gli esami della polizia scientifica di Roma avevano rilevato tracce di Dna dell’anziana su una collanina trovata dagli investigatori della squadra mobile in un suo portagioie.