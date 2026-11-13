Amianto, la denuncia di un’ex dipendente Rai dopo la diagnosi di mesotelioma

Iva Gnoato, 86 anni, ha scelto di rompere il silenzio e chiedere l’intervento della magistratura. L’ex dipendente della Rai, oggi affetta da un mesotelioma pleurico in fase avanzata, sospetta che la patologia possa essere collegata alla presenza di amianto negli ambienti della sede storica di viale Mazzini, a Roma. Per questo il 12 novembre ha presentato una denuncia-querela alla Procura capitolina, attraverso il proprio legale, l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto.

“Ho dedicato 35 anni della mia vita alla Rai, un luogo che per me è stato molto più di un posto di lavoro. Non avrei mai immaginato che, arrivata a 86 anni, mi sarei trovata ad affrontare una malattia così terribile e a chiedermi se proprio quegli ambienti nei quali ho trascorso gran parte della mia esistenza possano aver contribuito a farmi ammalare. Non so quanto tempo mi resti, ma so che ho diritto di conoscere la verità. Non cerco vendetta, cerco risposte. Per me, ma anche per tutte le persone che hanno lavorato in quegli uffici, magari senza sapere di essere esposte a un pericolo. Perché nessuno dovrebbe arrivare alla fine della propria vita con il dubbio che il lavoro al quale ha dedicato tanti anni possa avergli tolto la salute”.

La donna ha lavorato nell’azienda radiotelevisiva dal giugno 1961 al novembre 1996, trascorrendo gran parte della propria vita professionale negli uffici di viale Mazzini. Adesso chiede che vengano passati al vaglio documenti, controlli e interventi effettuati nell’edificio nel corso degli anni, per capire se abbia respirato fibre di amianto durante il servizio e se quell’esposizione possa aver avuto conseguenze sulla sua salute. A sostegno della richiesta, la difesa richiama anche una relazione del 2009, affidata dalla Rai all’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella quale sarebbero state riscontrate condizioni di deterioramento di materiali contenenti amianto e coibentazioni danneggiate.

Le morti di Franco di Mare e Mariusz Marian Sodkiewicz

Un anno dopo, centinaia di dipendenti avevano chiesto interventi per rendere sicuri gli ambienti di lavoro. Il problema è riemerso tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, quando nuovi controlli ambientali e l’intervento dell’Asl Roma 1 hanno preceduto lo stop alle attività nella sede. La denuncia riporta sotto i riflettori una vicenda che si intreccia con altri casi legati all’amianto in Rai, a partire da quello di Franco Di Mare, morto nel 2024 per un mesotelioma, e di Mariusz Marian Sodkiewicz, anch’egli al centro di una controversia sull’esposizione professionale. “La vicenda di Iva Gnoato ci pone davanti a una domanda drammatica: quante persone hanno trascorso la propria vita lavorativa in ambienti potenzialmente pericolosi senza esserne consapevoli? A 86 anni, con una diagnosi così grave, questa donna è costretta ad affrontare anche il peso dell’incertezza. Abbiamo il dovere di aiutarla a ottenere risposte”, afferma Bonanni.

L’Osservatorio nazionale amianto ha inoltre coinvolto il proprio consulente scientifico e oncologo Pasquale Montilla per garantire alla donna un’assistenza specialistica. La querela sollecita l’acquisizione degli archivi aziendali, delle segnalazioni dei lavoratori e degli atti relativi alle manutenzioni e alle bonifiche. La difesa chiede anche che la testimonianza dell’86enne venga raccolta senza ritardi, alla luce della gravità delle sue condizioni. Sarà la magistratura a stabilire se vi siano state esposizioni professionali, un rapporto con la malattia e responsabilità da accertare.