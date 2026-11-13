Allarmi bomba nelle scuole, il Viminale: “Stop alle evacuazioni”

Per rispondere agli enormi disagi scatenati dagli allarmi bomba nelle scuole serve “la lucidità, la competenza e la capacità di risposta che il nostro apparato di sicurezza sta già dimostrando in questi giorni”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, intervistato dal Quotidiano nazionale, aggiunge: “Siamo di fronte a una strategia che, in Italia come in altri Paesi europei, punta a creare allarme, condizionare la vita quotidiana dei cittadini e screditare le istituzioni. È proprio questo che dobbiamo impedire. La sicurezza resta la nostra priorità, ma dobbiamo evitare che chi diffonde queste minacce riesca a imporre la propria agenda sulla vita di milioni di persone. Già oggi (ndr: ieri), dopo le prime indicazioni date a prefetti e dirigenti scolastici, a fronte dell’allarme inviato a migliaia di scuole, solo 77 istituti sono stati evacuati”.

“Ogni segnalazione continuerà a essere valutata con la massima attenzione, sulla base di elementi concreti e di un’analisi qualificata del rischio – aggiunge il titolare del Viminale -. Ma dovremo fare in modo che una generica minaccia diffusa via mail a migliaia di indirizzi non renda più necessario procedere alle evacuazioni. Sono attività che le nostre autorità di sicurezza hanno sempre fatto, anche prima degli episodi di questi giorni, per contrastare una miriade di falsi allarmi che hanno il solo scopo di alimentare paure. Oggi tuttavia il ricorso sistematico a questi strumenti minatori richiede procedure ancora più condivise tra tutti per assicurare risposte tempestive e proporzionate”.