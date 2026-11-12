Nuovi allarmi bomba nelle scuole: evacuazioni e controlli in tutta Italia

Nuovi allarmi bomba sono scattati questa mattina in diverse scuole in molte regioni italiane, dopo le minacce che ieri hanno raggiunto migliaia di scuole in tutta Italia. A Milano, Napoli, Bergamo, Roma e in diversi comuni del Molise sono arrivate nuove segnalazioni, con evacuazioni precauzionali e controlli delle forze dell’ordine. Il governo ha dato quindi indicazioni ai dirigenti scolastici su come gestire queste minacce: a decidere saranno i Prefetti.

A Milano un’email arrivata questa mattina all’istituto comprensivo statale Simona Giorgi di viale Brianza ha annunciato la presenza di un ordigno nell’edificio. La dirigente scolastica ha dato l’allarme e intorno alle 11.30 sul posto sono intervenuti per le verifiche il nucleo cinofili e le volanti della polizia. La scuola non è stata evacuata. Dalla dirigente, all’interno dell’istituto, non è arrivata nessuna dichiarazione. A Napoli un allarme simile è arrivato alla Dante Alighieri, mentre a Bergamo sono stati fatti evacuare gli studenti della Giulio Natta ma poco dopo sono rientrati. Verifiche anche in altre scuole del capoluogo lombardo.

Studenti fuori dalla scuola Giulio Natta in via Gavazzeni a Bergamo (Foto LaPresse)

In Molise, a Larino, in provincia di Campobasso, sono state evacuate le scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori. La dirigente scolastica Emilia Sacco ha disposto l’uscita degli studenti dopo aver ricevuto dall’Ufficio scolastico regionale una segnalazione relativa alla presenza di un ordigno negli edifici scolastici statali della cittadina. La minaccia sarebbe contenuta in una nuova email, simile a quella diffusa ieri e con la stessa rivendicazione. I carabinieri della Compagnia di Larino hanno effettuato i controlli senza trovare esplosivi. Gli studenti sono rientrati nelle aule.

Segnalazioni sono arrivate anche a Campobasso, dove i militari sono intervenuti alla scuola Colozza, e nei comuni di Montagano, Matrice e Petrella Tifernina. In quest’ultimo centro il sindaco Alessandro Amoroso ha disposto il rientro del personale scolastico dopo l’evacuazione precauzionale. A Campomarino sono stati fatti uscire gli alunni dell’istituto omnicomprensivo, mentre a Termoli non risultano evacuazioni ma si conferma l’allarme bomba arrivato via mail.

Allarmi bomba anche a Roma

Anche a Roma sono diverse le segnalazioni giunte alla questura per nuovi allarmi bomba nelle scuole. Le verifiche, anche in questo caso, non hanno portato a riscontri, anche se alcuni istituti sono stati evacuati per precauzione.