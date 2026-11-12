Maltempo, allerta rossa in Toscana e oltre 100 interventi dei vigili del fuoco nello Spezzino

Arancione anche alcuni settori dell’Emilia-Romagna e gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e sull’intero territorio di Umbria e Lazio

Prosegue l’ondata di maltempo tra Liguria e Toscana, con temporali, allagamenti e frane che hanno interessato soprattutto la provincia della Spezia. Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nello Spezzino dalla tarda mattinata di ieri. Intanto, in Liguria è scattata alle 6 di questa mattina l’allerta arancione sul Levante, mentre in Toscana, dove è stata diramata un’allerta rossa fino alla mezzanotte, il presidente Eugenio Giani invita alla prudenza per una nuova intensificazione delle precipitazioni attesa nelle prossime ore sulle zone di nord ovest.

Centinaia di interventi a La Spezia

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per soccorrere persone in difficoltà e far fronte ad allagamenti e danni provocati dall’acqua. Le maggiori criticità si registrano nell’area di Castelnuovo Magra, dove nelle ultime 24 ore sono caduti 226 millimetri di pioggia, di cui 194 in appena 13 ore, secondo i dati di Arpal. Per potenziare le operazioni di soccorso sono arrivati rinforzi dai Comandi di Genova e Savona. A La Spezia i principali movimenti franosi hanno interessato via del Forno e via Montalbano. In via Nino Bixio, nella giornata di ieri, nove persone sono state evacuate a causa dell’allagamento dei piani terra. A Sarzana sono stati liberati alcuni sottopassi invasi dall’acqua, mentre la Protezione civile comunale continua a monitorare i livelli dei corsi d’acqua.

#Maltempo #LaSpezia, dalla tarda mattinata di ieri #vigilidelfuoco impegnati per una intensa perturbazione che ha interessato la provincia, maggiori criticità a Castelnuovo Magra: oltre 100 interventi per soccorrere persone in difficoltà, allagamenti e danni d’acqua. Giunti rinforzi da Genova e Savona [#12novembre 10:00] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 12, 2026

Nella notte non sono state segnalate nuove criticità, ma proseguono gli interventi per i danni provocati dai temporali. Secondo i rilevamenti di Arpal, alle 5.30 sono caduti 41 millimetri di pioggia a Novegigola, nel bacino del Magra, mentre a Casale di Pignone sono stati registrati 33,6 millimetri in 30 minuti.

Allerta arancione sul Levante ligure, vento fino a 70 km/h

Dalle 6 di questa mattina è in vigore l’allerta arancione per maltempo sul Levante ligure. Allerta gialla, invece, sul centro della regione e sui versanti padani di Levante. Nella notte il vento ha raggiunto i 70 chilometri orari a Casoni di Suvero, nel comune di Rocchetta di Vara, e i 61 alla Spezia. Le temperature restano elevate per l’arrivo di aria mite dal Nord Africa: quasi 20 gradi alla Spezia, 18 a Camogli e 17 a Sanremo. La Sala operativa della Protezione civile regionale continuerà a monitorare l’evoluzione della perturbazione e resterà aperta per tutta la durata dell’allerta, in raccordo con i Comuni.

Toscana, il Serchio supera il colmo di piena: “Nessuna criticità lungo l’Arno”

Sul fronte toscano, il presidente della Regione Eugenio Giani ha aggiornato sui social la situazione dei corsi d’acqua. “È transitato il colmo di piena del Serchio a Borgo a Mozzano, Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano al primo livello, ora in calo. In transito alla foce”, ha scritto. Gli altri fiumi del reticolo principale si trovano all’interno dei livelli di riferimento e, al momento, non si registrano “criticità lungo l’Arno”.

Giani ha però avvertito che “nelle prossime ore è prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni sulle zone di nord ovest”. Il presidente ha ricordato anche il salvataggio effettuato ieri a Massa dai vigili del fuoco, intervenuti per liberare una persona rimasta intrappolata nella propria auto in un sottopasso allagato. Da qui l’invito alla massima prudenza e a evitare comportamenti rischiosi: “Non attraversare strade o sottopassi allagati, nemmeno in auto, anche pochi centimetri d’acqua possono far perdere il controllo del veicolo; evitare gli spostamenti non necessari; non camminare nelle zone allagate, anche se l’acqua sembra poca, perché potrebbero esserci tombini aperti o buche”.

Nel corso della notte le precipitazioni hanno interessato anche il territorio metropolitano di Firenze, con fenomeni generalmente deboli e discontinui nella prima parte della notte e una successiva ripresa delle piogge nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni più significative hanno interessato soprattutto i settori appenninici e del Mugello, mentre sul territorio fiorentino gli accumuli sono risultati più contenuti. È quanto comunica sui la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, informando che “per le prossime ore sono previste nuove precipitazioni, inizialmente sparse e successivamente più diffuse, con possibilità di rovesci anche intensi e temporali” e che “nelle ultime ore i livelli dei corsi d’acqua nelle aree interessate dalle precipitazioni hanno mostrato una generale stabilizzazione”.

Disagi anche in altre regioni

Allerta arancione anche su alcuni settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e sull’intero territorio di Umbria, Campania e Lazio. La criticità idraulica arancione sull’Appennino bolognese, viene sottolineato, “è riferita ai bacini con alimentazione di crinale quindi potrebbe ripercuotersi sui livelli dei fiumi Reno e Savena”. In Campania la Protezione civile regionale ha diramato un avviso per venti forti sud-occidentali con raffiche, mare agitato o molto agitato e mareggiate lungo le coste esposte, oltre a temporali che potranno essere anche intensi. L’allerta riguarda anche il rischio idrogeologico localizzato, con possibili allagamenti, esondazioni, scorrimento delle acque sulle strade, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta di massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.