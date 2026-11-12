Home > Cronaca > È morto Toni Capuozzo, reporter di guerra e conduttore tv: aveva 77 anni

È morto all’età di 77 anni il giornalista Antonio Capuozzo, detto Toni. Lo si apprende da fonti Mediaset.

Nato a Palmanova, in Friuli, aveva fatto del reportage la cifra della propria carriera, iniziata alla fine degli anni Settanta in America Latina, tra rivoluzioni e controrivoluzioni, per testate come Lotta Continua, Panorama ed Epoca. In seguito si era occupato di mafia per ‘Mixer’ di Giovanni Minoli, prima di entrare a Mediaset e seguire i fronti delle guerre jugoslave, della Somalia, del Medio Oriente e dell’Afghanistan. Nel 2002 era rimasto bloccato nella Basilica della Natività a Betlemme durante un’operazione dell’esercito israeliano, mentre nel 2004 era stato rapito in Iraq insieme alla sua troupe.

Vicedirettore del Tg5, dal 2000 al 2017 aveva condotto ‘Terra’, programma dedicato alla politica estera. Accanto al giornalismo, le altre grandi passioni erano la politica internazionale e il Milan. Tifoso rossonero fin da bambino, si era innamorato della squadra dopo aver visto giocare Gianni Rivera con la Nazionale. Un legame che aveva accompagnato anche la sua esperienza professionale a Mediaset, sotto la proprietà di Silvio Berlusconi. Negli ultimi tempi aveva annunciato pubblicamente di essere malato di tumore.