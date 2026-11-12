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giovedì 12 novembre 2026

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Delitto di Garlasco, l’udienza preliminare per Sempio fissata per il 25 febbraio

Delitto di Garlasco, l’udienza preliminare per Sempio fissata per il 25 febbraio
Andrea Sempio a Roma, 12 ottobre 2026 (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)
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Il 38enne di Vigevano è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

È stata fissata per il 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il fascicolo, come si legge in una nota del Tribunale di Pavia, è stato assegnato al gup Luigi Umberto Riganti. Sono in corso le notifiche dei relativi avvisi alle parti.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Sempio

Secondo la Procura di Pavia, che ha chiesto il rinvio a giudizio per Sempio, il 38enne di Vigevano ha agito “con crudeltà verso la vittima in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni” sulla testa e sul volto e “di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio“, si legge nei capi di imputazione. “Nulla di nuovo o inatteso, siamo pronti a fronteggiare questa imputazione“, aveva commentato l’avvocato Liborio Cataliotti, a “Dentro la notizia”, che insieme con la collega Angela Taccia difende Sempio. Per la morte della 26enne, era stato stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima.

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