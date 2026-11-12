Allarmi bomba, il governo alle scuole: “Niente evacuazione senza fondati motivi”

Il governo ha dato indicazioni alle scuole sulla gestione degli allarmi bomba a fronte delle nuove mail di minacce inviate ancora questa mattina a una serie di istituti (il dato provvisorio è di 1.803). I ministeri dell’Interno e dell’Istruzione si sono mossi all’indomani delle centinaia di evacuazioni avvenute ieri e prima ancora del Cisr tecnico convocato per il pomeriggio dando immediata comunicazione, rispettivamente ai prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che – secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio – non vi siano specifici e fondati motivi di allarme. E’ quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti, viene spiegato, è avvenuta subito dopo l’arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei Ministri.

“No a evacuazione scuole per sola mail, decide il prefetto”

Le scuole non devono essere evacuate per la sola ricezione di email contenenti allarmi bomba, in assenza di ulteriori elementi concreti che facciano ritenere effettiva la minaccia. È quanto comunicato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, richiamando le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, concordate con i ministri interessati, dopo le nuove segnalazioni di minacce arrivate oggi in diverse città italiane. Il Ministero precisa che, secondo i protocolli già operativi presso altre amministrazioni, “in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici”. Resta comunque ferma la facoltà del prefetto di disporre l’evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio. Pertanto “le scuole, qualora ne ravvisino i presupposti, possono fornire al prefetto territorialmente competente ogni elemento e informazione utile per le necessarie valutazioni”, conclude il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Presidi: “Attendiamo protocollo governo su allarmi bomba”

“Nella mattinata di ieri, 11 novembre, un messaggio di posta elettronica dal contenuto minatorio, identico nel testo e recapitato quasi in simultanea, ha raggiunto le caselle istituzionali di circa seimila scuole italiane, determinando in oltre trecento istituti l’evacuazione degli edifici. Si tratta di un attacco informatico che ha colpito anche altri Paesi europei e che segue gli episodi del 19 ottobre e del 2 novembre. Nessun ordigno è stato rinvenuto, ma la giornata ha lasciato il segno su studenti, famiglie e personale”. Così una nota dell’Associazione nazionale presidi. Antonello Giannelli, presidente Anp, innanzitutto “desidera ringraziare le colleghe e i colleghi dirigenti che, in pochi minuti e senza indicazioni univoche, si sono assunti una decisione gravosa e condivide in toto sia la condotta di chi ha disposto l’evacuazione quanto di chi, valutato il contesto e sentite le forze dell’ordine, ha ritenuto di non procedervi”.Continua Giannelli: “È facile giudicare a posteriori, a pericolo scongiurato. Occorre invece immedesimarsi in chi, essendo responsabile di centinaia o anche più di mille bambini e ragazzi, ha dovuto confrontare un rischio, per quanto improbabile, con le conseguenze di un’uscita improvvisa, fatta di paura, crisi di pianto, genitori in apprensione e spazi esterni da mettere in sicurezza. In entrambi i casi i dirigenti hanno agito con lucidità e senso del dovere, con la collaborazione dei docenti e del personale ATA che hanno accompagnato gli alunni con calma e competenza. La giornata di ieri ha mostrato quanto contino le esercitazioni per le emergenze, troppo spesso vissute come un adempimento formale. Dove le procedure erano conosciute e provate, l’evacuazione si è svolta senza panico, a conferma che la cultura della sicurezza si costruisce nella normalità, prima che l’emergenza si presenti”.Il presidente dell’Anp chiarisce: ”Quanto accaduto ci costringe anche a riconoscere che il mondo interconnesso in cui viviamo, così comodo per tanti versi, ha le sue fragilità e che la libertà di cui godiamo nei Paesi occidentali può essere sfruttata da malintenzionati per seminare paura con un semplice messaggio di posta elettronica. Non per questo dobbiamo rinunciarvi. La responsabilità impone adesso di guardare con lucidità ai punti deboli del sistema. Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici per obbligo di trasparenza e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al quale chiediamo di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori. Il tema si collega alla più ampia questione della Sicurezza informatica delle istituzioni scolastiche, centrale per l’Anp”.Conclude Giannelli: “Esprimiamo vivo apprezzamento per la nota diffusa oggi da Palazzo Chigi con la quale il Governo ha reso noto che nella riunione tecnica del Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme, già operativo e applicato a tutte le amministrazioni. Perché il protocollo possa esprimere appieno la propria efficacia, ritengo utile che la sua attuazione sia accompagnata da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo. Ne attendiamo la diffusione anche alle scuole. Su questi aspetti l’Anp è pronta a offrire il proprio contributo”.