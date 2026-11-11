Strage di Viareggio, Moretti lascia il carcere dopo 4 mesi: va ai domiciliari

L’ex ad di Ferrovie Mauro Moretti ha lasciato il carcere di Orvieto e sta scontando ai domiciliari la pena per la condanna a 5 anni per disastro ferroviario per la strage di Viareggio che il 29 giugno 2009 fece 32 vittime e oltre 130 feriti.

A scriverlo è “Quotidiano Nazionale”, ricordando che il provvedimento, concesso dal giudice di sorveglianza e richiesto da mesi dai legali di Moretti, è arrivato il 3 novembre, dopo che l’ex ad ha compiuto 73 anni lo scorso 29 ottobre.

La legale di Moretti: “Riconosciute le esigenze di tutela della salute”

“È dimagrito quindici chili, è molto deperito e il provvedimento riconosce esigenze di tutela della salute“, ha dichiarato l’avvocata Ambra Giovene, legale di Mauro Moretti. In una nota, l’avvocata ha precisato: “L’ingegner Moretti è stato ammesso alla detenzione domiciliare sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile. Al plurisettantenne l’ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative”.

Ass. vittime: “Moretti a casa, ma il nostro dolore è come un ergastolo”

“Sapevamo che questo momento doveva arrivare. Ora provo una confusione di sentimenti. Che la gente vada in galera non fa piacere a nessuno, ma Moretti è stato con noi sempre estremamente arrogante e ha avuto un brutto comportamento. In questi 17 anni è stato un uomo libero ed è stato con la sua famiglia, mentre per noi la vicenda è come un ergastolo che non finisce mai. Ora lui è di nuovo a casa con la sua famiglia. È stato fortunato”, ha detto a LaPresse Daniela Rombi, presidente dell’associazione Il Mondo che vorrei, che riunisce i familiari delle vittime della strage di Viareggio.

Gli altri condannati per la strage

La condanna in Cassazione è arrivata lo scorso 25 giugno 2026 dopo quasi 17 anni di attesa da parte dei famigliari delle vittime. Oltre a Moretti, i magistrati hanno confermato le condanne per altri dieci imputati, riconoscendone la responsabilità penale e lasciando invariato il verdetto d’appello. Tra di loro c’è anche Michele Mario Elia, già amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, condannato a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione.