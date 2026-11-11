Roma, 'Robin Hood' colpisce ancora: smontati smart locker in via Vespasiano

“Se stai cercando la chiavi di questo B&B, leggi questo“. È l’avvertimento – secondo quanto apprende LaPresse – che tanti clienti dei B&B di via Vespasiano a Roma hanno trovato attaccato ai lucchetti dei loro appartamenti in affitto, martedì sera. Si tratta dell’ultima iniziativa messa in campo da Robin Hood, un gruppo formato da attivisti che si mobilitano contro la gentrificazione e la speculazione edilizia. “Oggi, 11 novembre, i movimenti e i sindacati spagnoli per il diritto all’abitare organizzano uno sciopero generale per la casa – fanno poi sapere gli attivisti -. Il ricordo di una vittima della spietatezza del capitalismo immobiliare, Mericarmen Abascal, non può che avvenire attraverso una grande mobilitazione. L’invito a bruciare le strade che ha seguito la sua morte, avvenuta dopo essere stata sfrattata all’età di 87 anni, è stato infatti recepito dai milioni di giovani che in Europa hanno deciso di bloccare i Paesi perché non si può vivere senza casa, senza lavoro e senza una prospettiva”.

“La banda di Robin Hood – prosegue la nota degli attivisti – aderisce a questo sciopero facendo quello che ha sempre fatto: sabotando la città che esclude i fragili, e che specula sui loro diritti. Roma è una delle città europee con il maggior numero di immobili sfitti, molti dei quali sono affittati per poche notti a turisti che oltre a qualche soldo mal distribuito, non lasciano nulla a una città che viene tolta a chi ci vive da generazioni. Torniamo quindi a sabotare questi smart locker perché sono il simbolo di diversi meccanismi ormai degenerati di una città che si trasforma seguendo lo spazio del profitto che creano pochi, pochissimi, che non si fermano neanche davanti alla fragilità di una donna anziana che vuole passare i propri ultimi giorni nella casa dove ha costruito la sua vita”.