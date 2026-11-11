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mercoledì 11 novembre 2026

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Roma, irruzione di attivisti in hotel ex sede Pci in Botteghe Oscure

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Occupata la hall del nuovo albergo in via delle Botteghe Oscure, nell’ex sede storica del PCI a Roma, dal Social Forum per l’Abitare. Un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nell’albergo con diversi striscioni, intonando slogan e cori. L’azione dimostrativa si inserisce nel filone dello sciopero per il diritto all’abitare lanciato oggi in Spagna. Sugli striscioni si legge “Questa non è la nostra città futura” e “Basta aree e immobili privati, servono case popolari”. Dopo circa un quarto d’ora i manifestanti sono usciti e si sono piazzati all’ingresso. All’esterno ha preso la parola anche il segretario di Roma e Lazio della Cgil, Natale Di Cola, che ha ribadito il sostegno del sindacato all’iniziativa, rilanciando la mobilitazione dello sciopero studentesco nazionale del 20 novembre. Al termine dell’intervento, i manifestanti si sono allontanati.