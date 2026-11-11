Napoli, narcotizza coppia con una zuppa di fagioli e svaligia la casa: fermata una badante

A Napoli, una donna di 53 anni è stata fermata dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver narcotizzato con una zuppa di fagioli una coppia a cui faceva da badante e di aver rubato dall’abitazione 50mila euro in contanti e gioielli in oro per un valore di circa 100mila euro.

La rapina è avvenuta lo scorso giugno in un appartamento nella zona di Piedigrotta. La donna, di nazionalità straniera, è stata inoltre arrestata perché trovata in possesso di un documento d’identità falso valido per l’espatrio. Il provvedimento è stato convalidato questa mattina dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia era stata narcotizzata dopo aver mangiato una zuppa di fagioli nella quale erano state versate alcune gocce di un medicinale. Gli agenti della Squadra mobile e del Commissariato San Ferdinando, attraverso le descrizioni fornite dalle vittime e gli accertamenti della Polizia scientifica, hanno individuato la badante, che aveva iniziato a lavorare nell’abitazione soltanto pochi giorni prima della rapina e aveva successivamente fatto perdere le proprie tracce. Quando è stata rintracciata e bloccata, la 53enne aveva con sé un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante trovato nella zuppa.