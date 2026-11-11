Milano, la Finanza sequestra moto elettriche e componenti contraffatte a Eicma

In occasione dell’83a Edizione di EICMA – Esposizione Internazionale del Ciclo, del Motociclo e degli Accessori, che si è svolta dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano a Rho, i finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno sottoposto a sequestro, nel corso di tre interventi, veicoli e componenti di carrozzeria risultati essere copie illegali di modelli brevettati.

I primi due interventi della Compagnia di Rho hanno riguardato altrettanti stand di espositori di nazionalità cinese. Le Fiamme Gialle hanno accertato come alcune carene di moto esposte al pubblico riproducessero in modo illecito le linee e il design registrato dalla casa costruttrice Honda. I componenti di carrozzeria contraffatti sono stati quindi rimossi dai padiglioni e sottoposti a sequestro penale. Il terzo intervento ha interessato un’azienda italiana che importa e commercializza in Italia veicoli di nuova generazione. I finanzieri hanno individuato e sequestrato due motociclette elettriche (e-moto) prodotte in Cina, pronte per essere presentate al pubblico e ai buyer internazionali. Gli accertamenti tecnici hanno dimostrato che i due mezzi elettrici erano la copia di modelli brevettati da altra casa costruttrice, anch’essa cinese, configurandosi così l’ipotesi di reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi. I legali rappresentanti delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per violazione delle norme penali in materia di contraffazione di marchi e brevetti.