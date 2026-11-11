Mikhail Andropov, chi è la firma dietro agli allarmi bomba

Lo pseudonimo è comparso nelle email intimidatorie inviate a scuole, aeroporti e testate giornalistiche in diversi Paesi europei

Lo pseudonimo di Mikhail Andropov, che nelle email si presenta come “leader del Vilayat di Misoginistan”, è comparso nella firma degli allarmi bomba inviati questa mattina a numerose scuole italiane. La stessa identità era già stata utilizzata nelle minacce recapitate la scorsa settimana a diversi aeroporti europei e ad alcune testate giornalistiche, tra cui l’emittente irlandese Rte, la bulgara Nova Tv e la britannica Sky. Una rivendicazione molto simile era apparsa anche in Bulgaria lo scorso ottobre, in una serie di email intimidatorie indirizzate a istituzioni pubbliche, scuole e asili.

Yuri V. Andropov, segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica dal 1982 al 1984 (Foto AP)

Il riferimento a Yuri Andropov e al passato sovietico

Secondo il settimanale russo di informazione socio-politica Aif, il richiamo alla Russia sarebbe evidente e intenzionale. Il cognome Andropov coincide infatti con quello di Yuri Andropov, segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica dal 1982 al 1984. In passato, le rivendicazioni firmate Mikhail Andropov erano state accompagnate dal titolo “Messaggio all’Occidente”. Un riferimento che, secondo Aif, potrebbe richiamare la biografia di Yuri Andropov intitolata ‘Una nuova sfida per l’Occidente’, scritta da Arnold Beichman e Mikhail Bernshtam. Non esistono, tuttavia, collegamenti confermati tra lo pseudonimo e la Russia. Il nome sembrerebbe piuttosto un segnale simbolico rivolto all’Occidente, attraverso un richiamo alla storia sovietica.

Le email partono da account reali, ma violati

Anche gli indirizzi di posta elettronica utilizzati per inviare le minacce cambiano di volta in volta. I giornalisti di Rte hanno ricondotto una delle comunicazioni ricevute a un indirizzo collegato a un istituto scolastico in Lituania. In un altro caso, dopo la ricezione di email con allarmi bomba in alcune scuole della contea irlandese di Carlow, la polizia ha scoperto che il messaggio proveniva da un indirizzo riconducibile a un’università in Thailandia. Si tratterebbe quindi di account reali, ma violati e utilizzati per inviare le comunicazioni intimidatorie.

Il testo della mail di minaccia ricevuta dalle scuole

Che cosa significa “Vilayat di Misoginistan”

Nelle email Mikhail Andropov si definisce “leader del Vilayat di Misoginistan”. La denominazione, però, non corrisponde a un territorio, a uno Stato o a un’organizzazione ufficiale realmente esistenti. Si tratta invece di un meme diffuso su Internet, utilizzato in chiave ironica per indicare una comunità, un luogo o una situazione caratterizzati da una forte misoginia. Anche questa espressione, dunque, non permette di ricondurre la firma a un’organizzazione reale. La pagina Wikipedia del Vilayat di Misoginistan risulta cancellata a partire dalle 12.49 di oggi, in quanto ‘Contenuto palesemente non enciclopedico o promozionale’.